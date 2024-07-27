"Orta parmakçı" sözde şarkıcı Melek Mosso'dan skandal çıkış! Bu nasıl bir utanmazlık böyle

Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, sözde şarkıcı Melek Mosso'nun başıboş köpeklerle ilgili paylaşımını eleştirdi. Türkiye'deki hayvan sevgisinin belgesellere konu olduğunu belirten Tezel, ünlülerin sosyal medyada duyarlılık kasmaktan öteye geçmesi gerektiğini ifade etti. Tezel, şunları kaydetti:

"Şarkıcı Melek Mosso, başıboş köpeklerle ilgili çıkarılacak yasayla ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Küresel çağrı! Türkiye'de çıkacak yasa ile milyonlarca sokak hayvanının yaşam hakkı ellerinden alınacak.

Uluslararası toplumu toplu katliamlara karşı harekete geçmeye çağırıyoruz."

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Aklı başında dünya vatandaşları eminim bu paylaşım sonrasında Türkiye'de sokaklarda sahipsiz köpekler mi yaşıyor diye şaşırmışlardır.

Bir de 'Küresel çağrı' demiş! Türkleri hayvan düşmanı konumuna sokmuş.

Yahu bizim hayvan sevgimiz, sokaklarda beslediğimiz kediler, köpekler belgesellere bile konu oldu. Bazıları ödül bile aldı.

O belgeselleri izleyen yabancılar kendi ülkelerinde sokakta sahipsiz bir tane kedi, köpek görmedikleri için çok şaşırdılar!

Elbette başıboş köpeklerin insan ölümlerine, trafik kazalarına, kuduz vakalarına neden olduklarını bilmiyorlar!

Mosso gibi toplumu yanlış yönlendirenler, yasanın köpekleri topluca öldüreceği algısı yaratanlarda hiç mi vicdan yok?

Ölen çocukların ailelerinden de utanmıyorlar mı?

Radikal hayvan severlerin savundukları fikirden 'Yeter ki köpekler toplatılmasın, insanlar ölürse de şansına küssün' sonucu çıkıyor!

Çözüm de üretmiyorlar! Hâlbuki sosyal medyada sahte hayvanseverlik oynayacaklarına aralarında para toplayın, kampanyalar düzenleyip yeni modern barınaklar açabilirler!

Tarkan'ından Ajda Pekkan'ına ünlüler isteseler yüzbinlerce köpeğin kısırlaştırılması için kaynak oluşturabilirler!

Dünyada bunu yapan ünlüler var. Onlar bizimkiler gibi boş konuşmayıp, yardıma muhtaç hayvanlara milyonlarca dolar bağış topluyorlar!

Bizim ünlülerin ise hiçbir şey yaptığı yok! Sadece konuşuyorlar. Sorunu çözmek için uğraşanları da engellemeye çalışıyorlar.

Sosyal medyada duyar kasan, takipçi toplamaya çalışan bazı ünlülere sokaktaki aç gariban Karabaş'ı sahiplen desen kaçar ve evdeki pet-shop'tan aldığı pahalı cins köpeğini besler!"