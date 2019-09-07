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Orta kulakta sıvı birikimi neden olur? Belirtileri ve tedavisi nedir?

Orta kulakta sıvı birikmesi çocuklarda sıklıkla görülebilen bir rahatsızlıktır. Peki ama nasıl anlaşılır? Orta kulakta sıvı birikmesi neden olur? İşte detaylar...

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:55
Orta kulakta sıvı birikimi neden olur? Belirtileri ve tedavisi nedir?

Orta kulakta sıvı birikmesi çocuklarda sıklıkla görülebilen bir rahatsızlıktır. Peki ama nasıl anlaşılır? Orta kulakta sıvı birikmesi neden olur? İşte detaylar...

Orta kulakta sıvı birikimi, hafif bir işitme kaybına sebebiyet verebilir. Genelde çocuklarda görülen bu durum, enfeksiyon oluşturur. Orta kulakta sıvı birikimi neden olur? Belirtileri ve tedavisi nedir? Belirtilerini ve sorunun kaynağını bu haberde bulabilirsiniz.

Orta kulakta sıvı birikimi, kulak zarı arkasındaki alanda sıvı biriktiğinde ortaya çıkar. Normalde orta kulakta az miktarda sıvı üretilir. Bu sıvı genellikle kulaktan, orta kulağı burnun arkasına bağlayan östaki borusundan akar.

Orta kulakta sıvı birikiminin nedenleri nelerdir?

Enfeksiyon bulaştıktan sonra, sıvı orta kulakta kalabilir. Bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

  • Östaki borusunun tıkanması
  • Soğuk algınlığı
  • Kulak enfeksiyonu
  • Yarık dudak

Bunların yanı sıra dikkat edilmesi gereken durumlarda mvcuttur. Sık sık kulak ağrısı, enfeksiyonu ya da soğuk algınlığı geçiren çocuklar risk faktörü taşımaktadırlar.

Orta kulakta sıvı birikimi nasıl anlaşılır?

Normalden farklı olarak işitme sorunu yaşayan, boğuk ses çıkaran ya da öğrenme güçlüğü çeken çocukların, en kısa süre içerisinde bir uzmana başvurması gerekir. Bu sorun nadiren yetişkinlerde de görülebilir.

Ortalama 4-6 haftada bu sorun ortadan kalkacaktır. Aksi halde doktorunuza danışmanız gerekebilir. Bu durumda da sıvının tahkliyesi için ekstra bir operasyon geliştirilebilir.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:55
  1. Orta kulakta sıvı birikimi
  2. orta kulakta sıvı birikimi ve nedenleri
  3. yetişkinlerde kulakta sıvı birikmesi belirtileri
  4. kulakta sıvı birikmesi nasıl giderilir
  5. bebeklerde kulakta sıvı birikmesi tedavisi
  6. kulakta sıvı birikmesi sakız
  7. kulakta sıvı birikmesi antibiyotik
  8. yetişkinlerde orta kulak iltihabı nasıl geçer
  9. yetişkinlerde orta kulakta sıvı birikimi
  10. kulakta sıvı birikmesi bitkisel tedavi
  11. orta kulakta sıvı birikmesi nasıl olur
  12. orta kulakta sıvı birikimi nasıl geçer
  13. kulakta sıvı birikmesi ve tüp takılması

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