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Gündem Orta Koridor'da imzalar atılıyor: Tarihi ipek yolu can bulacak
Gündem

Orta Koridor'da imzalar atılıyor: Tarihi ipek yolu can bulacak

Orta Koridor için düğmeye basılıyor. Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan arasında demir ve kara yolu bağlantılarının kurulmasını öngören Orta Koridor için beş yıllık yol haritası bugün imza altına alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 08:38:00 -
Orta Koridor'da imzalar atılıyor: Tarihi ipek yolu can bulacak

Tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirecek olan Orta Koridor projesi için önemli bir eşik daha aşılıyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları, Kazakistan’ın Aktau şehrinde toplanıyor.

Aktau toplantısında, "Orta Koridor" güzergahının geliştirilmesi ve faaliyete geçebilmesi için "2022-2027 yol haritası"nın imzalanması öngörülüyor.

 Karşılıklı çıkarlar doğrultusunda bölgesel lojistik ve nakliyat hatlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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