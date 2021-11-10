Orta Koridor daha da canlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 30 Ekim itibarıyla 4’üncü yılını tamamlayan Türkiye’nin uluslararası alandaki lojistik gücü Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hatta ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, “Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan iş birliğiyle 30 Ekim 2017’de BTK Demir Yolu Hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve bölge ülkelerinin yöneticileri tarafından işletmeye açıldı. Toplam 829 kilometre uzunluğundaki hattın 504 kilometresi Azerbaycan, 246 kilometresi Gürcistan ve 79 kilometresi Türkiye sınırlarında yer alıyor” dedi.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’a uluslararası ulaşımda avantajlı konum sağlayan hattın, Orta Koridor’un da önemli bir halkasını oluşturduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

“Hat, Marmaray ile beraber Çin ile Avrupa arasında kesintisiz demir yolu ulaşımına olanak sağlıyor. Demir yolu taşımacılığının getireceği güvenli ve ekonomik taşıma modeli, Avrasya Bölgesi’ndeki ülkelerin ticaret hacimlerinin artmasına ve zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Hattan orta vadede 3,2 milyon ton, uzun vadede 6,5 milyon ton yük taşınması hedefleniyor. TCDD Taşımacılık, 30 Ekim itibarıyla 4’üncü yılını dolduran BTK Demir Yolu Hattı üzerinden Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Çin’e blok trenlerle yük taşımacılığı gerçekleştiriyor.”

“Uluslararası iş birlikleriyle etki alanı genişliyor”

BTK Demir Yolu ile ilk ticari taşımanın 30 Ekim 2017’de Kazakistan-Türkiye hattında 4 bin 700 kilometrelik mesafede başladığını anımsatan Karaismailoğlu, “Demir yolu hattında Türkiye’den Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin’e inşaat malzemesi, demir cevheri, manganez, boraks, beyaz eşya, gıda maddesi, temizlik ürünleri, mermer, MDF, soya küspesi, yaş sebze ve meyve gönderilirken ülkemize tahıl, hububat, yem, ceviz, silikon, kağıt, rulo sac, bakır katot, çinko, gübre, kimyasal ürünler, elektronik eşya taşınıyor. BTK Demir Yolu Hattı kullanılarak 31 Ekim itibarıyla toplam 1 milyon 360 bin ton brüt yüke ulaşan taşıma rakamları, bölgenin uluslararası önemi sayesinde hızla artış gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Marmaray'dan 1301 yük treni geçti

Asrın Projesi Marmaray’ın yalnızca yolcu taşımacılığının değil, yük taşımacılığının da önemli ayaklarından biri olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“BTK Demir Yolu Hattı’nı Orta Koridor üzerinden destekleyen Marmaray ile 2020 yılı başından itibaren (tehlikeli madde taşımaları hariç) yük trenlerinin, Asya ve Avrupa arasındaki geçişi gerçekleştiriliyor. Marmaray’dan yük treni geçmeye başladığı 17 Nisan 2020’den bugüne kadar Avrupa yönüne 688, Asya yönüne 613 olmak üzere toplam 1301 yük treni geçiş yaptı. Büyük çoğunluğu uluslararası olan yaklaşık 1,1 milyon ton yük Marmaray’dan geçerek taşındı. Orta Koridor ve BTK Demir İpek Yolu üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa güzergahında başlatılan düzenli blok konteyner tren taşımaları, hız kesmeden devam ediyor. Türkiye-Çin hattında blok tren konteyner taşımaları ülkemizin farklı noktalarından sürüyor.”

“Çin-Türkiye hattındaki seyir süresi 10 güne düşürülmesi bekleniyor”

Çin-Türkiye hattında Orta Koridor ve BTK Demir Yolu Hattı üzerinden düzenli seferleri devam eden blok konteyner trenlerinde hedefin kısa vadede yıllık 100 blok tren, orta vadede yıllık 200 blok tren işletmek olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, uzun vadede ise Orta Koridor ve BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletilmesi ve Çin ile Türkiye arasındaki toplam seyir süresinin 10 güne düşürülmesinin beklendiğini bildirdi.

Karaismailoğlu, uluslararası alanda lojistik güce güç katmak için BTK Demir Yolu ve Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa hattında demir yolu yük taşımacılığının düzenli hale getirilerek karşılıklı daha da artırılması ve Türkiye’den Çin’e yapılan ihracat taşımalarında da bu yolun kullanılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.