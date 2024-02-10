Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi Başlarıyla tamamlandı Selçuk Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili son gelişmeyi duyurdu
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 17. Uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu.
Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 17. Uçuş testini de başarıyla tamamladı.
Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "17.uçuş Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi" ifadelerine yer verildi.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu.
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