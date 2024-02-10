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Teknoloji Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi Başlarıyla tamamlandı Selçuk Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili son gelişmeyi duyurdu
Teknoloji

Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi Başlarıyla tamamlandı Selçuk Bayraktar TB3 SİHA ile ilgili son gelişmeyi duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-02-10 08:24:00 - 2024-02-10 08:25:31

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 17. Uçuş testini de başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu.

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA 17. Uçuş testini de başarıyla tamamladı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "17.uçuş Orta İrtifa Sistem Tanımlama Testi" ifadelerine yer verildi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu.
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