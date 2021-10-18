  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Orta Doğu ülkesi dünyaya duyurdu! Petrol rafinerisinde yangın
Dünya

Orta Doğu ülkesi dünyaya duyurdu! Petrol rafinerisinde yangın

Orta Doğu ülkesi Kuveyt’te bulunan Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, Mina el-Ahmedi petrol rafinerisinde yangın çıktığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 14:01:00 -
Orta Doğu ülkesi dünyaya duyurdu! Petrol rafinerisinde yangın

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin güneydoğusundaki Mina el-Ahmedi petrol rafinerisinde yangın çıktığını duyurdu.

Ulusal Petrol Şirketi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Mina el-Ahmedi rafinerisinin kükürt giderme ünitesinde yangın çıktığı, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı.

Kükürt giderme ünitesinin ve ona giden tüm hatların izole edildiğini belirten Şirket, rafinerideki operasyonların devam ettiğini ve ihracatın etkilenmediğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca Elektrik ve Su Bakanlığının tedariki ile yerel pazarlama operasyonlarının da etkilenmediği ifade edildi.

Kuveyt'teki El-Ahmedi Petrol Limanı, dünyadaki en büyük petrol ihracat limanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri
Gündem

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren'den skandal sözler: Eski Gülen cemaati mensupları sokaklara çıksalar yeri

Terör örgütü FETÖ için 'Gülen cemaati' söyleminde bulunan Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Şimdilerde eski Gülen cemaati mensupları ..
ABD beslemesi terörist PKK/YPG korkudan titriyor: Müslim'den alçak tehdit
Gündem

ABD beslemesi terörist PKK/YPG korkudan titriyor: Müslim'den alçak tehdit

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesi sonrası PKK/YPG'nin elebaşı terörist Salih Müslim Türkiye'yi tehdit etti.
18.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

18.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay