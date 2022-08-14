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Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademik kadro alacak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Oğretim Üyesi Dışındaki Oğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin ilanla duyurulan akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında Araştırma görevlileri alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 14:37:00 -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Îlana  başvurular  ilanda  belirtilen  başvuru  yerlerine  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular,  eksik  belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda  postadaki  gecikmeler nedeniyle son  başvuru tarihinden sonra ulaşan  başvurular kabul edilmeyecek.

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvurabilmek için  sınavın yapıldığı yılın ocak  ayının  birinci  günü  itibariyle  otuz  beş yaşını  doldurmamış  olmak gerekmektedir.

MERKEZÎ  SINAV (ALES) MUAFİYETÎ:

-  Yükseköğretim kurumlarında  öğretim  elemanı  kadrolarında  çalışmış  veya  çalışmakta  olanlar  ALES  muafıyetinden  yararlanmayı  talep  edebilir.

ALES muafiyetinden  yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

ALES muafıyetinden  yararlanmayı talep edenlerin ün değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Son Baş›’uru Tarihi         26.08.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarınln Açıklama Tarihi               01 .09.2022

Sınava Giriş Tarihi            05.09.2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi       08.09.2022

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