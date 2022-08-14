Orta Doğu Teknik Üniversitesi akademik kadro alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Îlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecek.

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZÎ SINAV (ALES) MUAFİYETÎ:

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafıyetinden yararlanmayı talep edebilir.

ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

ALES muafıyetinden yararlanmayı talep edenlerin ün değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Son Baş›’uru Tarihi 26.08.2022

Ön Değerlendirme Sonuçlarınln Açıklama Tarihi 01 .09.2022

Sınava Giriş Tarihi 05.09.2022

Sonuçların Açıklanma Tarihi 08.09.2022

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