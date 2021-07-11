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Ekonomi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 17 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 14:10:00 -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi ilanda Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacak.  Profesör  ve  Doçentler  daimi statüde görev yapacaklar.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

1-Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik  ile  Üniversitemiz  “Öğretim  Üyesi  Yükseltme  ve  Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte. (Ayrıntılı bilgiye http:/www.pdb.metu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)

2-  Üniversitemizde  İngilizce  eğitim  yapıldığından;  adayların,  eğitim,  araştırma  yapacak  ve  yaptıracak  düzeyde  İngilizce  bilmeleri  gerekli  olup, Üniversitemizde ilk kez öğretim üyesi olarak görev alacak adayların (daha önce aşağıda belirtilen koşulları sağlamış olanlar hariç) aşağıda yer alan koşulları da sağlamaları gerekmekte:

a) Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör adaylarının: Yabancı Dil Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı  (KPDS), veya Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL)  Sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği  kabul  edilen uluslararası sınavlardan karşılığı olan puana sahip olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir. İngilizce sınavlarının sonuçlarının geçerlilik süresi üç yıldır.Üç yıldan kısa süre geçerliliği olan merkezi sınav belgeleri hakkında ise belgede belirtilen geçerlilik süresi esas alınacaktır. Bu sınavların dışındaki sınav sonuçları kabul edilmez.

b)  İstenilen  asgari  İngilizce  sınav  puanına  sahip  olan  Doktor  Öğretim  Üyesi,  Doçent  ve  Profesör  adayları  Üniversitemizde  İngilizce  mülakata alınırlar.

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