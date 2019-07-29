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Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin 'Doğu Türkistan' sessizliğine isyan etti: Rızkımızı Çin değil Allah verir

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Çin karşısında Doğu Türkistan konusundaki tavrına tepki gösteren Özbek milletvekili, Cumhurbaşkanına 'Rızkımızı Çin değil, Allah verir' ifadeleriyle başlayan bir mektup kaleme aldı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 01:51
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin 'Doğu Türkistan' sessizliğine isyan etti: Rızkımızı Çin değil Allah verir

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde kamuoyunun Doğu Türkistan duyarlılığı ile soydaşlarına olan ilgisi gittikçe artıyor ve zaman zaman Çin'in Uygur Türkleri üzerindeki politikalarına olan tepki ve protestolar da düzenlenirken bu konuda ülkelerin üst düzey yönetiminin Çin karşısındaki sessizliğini korumaya devam ediyordu.

Uygur Haber'in haberine göre, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Çin karşısında Doğu Türkistan konusundaki bu sessizliğini Özbekistan milletvekili Kobul Dusov bozdu.

Özbekistan Cumhurbaşkanına “Rızkımızı Çin değil, Allah verir” ifadesiyle başlayan bir mektup yazarak Doğu Türkistan’daki zulümlerin sona erdirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması talep etti ve Çin’in Doğu Türkistan’daki baskılarına karşı tepki gösterdi.

Kobul Dusov'un mektubu:

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı,
Hürmetli Şevket Mirzayev Cenapları’na

Rızkımızı Çin değil, Allah verir!

Bir zamanlar Turan’ımızın bir bölgesi, ulusumuzun bir parçası olan Uyguristan (Doğu Türkistan) şu an zülüm ve işkenceler altındadır. Nüfusunun Özbek, Kazak, Uygur’dan oluştuğu bu vatan ve oradaki Müslümanlar horlanmaktadır.

Türk dilli bu halkların ata yurdu bizim Özbekistan’dır. Bizim vatanımızın atası olan Cenabi cumhurbaşkanımızdan bir evlat olarak şunları arz etmek istiyorum.

Sizin hükümdar atalarınızın mirası olan bu ülkeye yani Uyguristan’a (Doğu Türkistan’a) siz zati alilerinin, maddi olmasa da manevi bakımdan ata olduğunuz reddedilemeyecek bir hakikattir.

Bu nedenle, sessiz olan tüm Müslüman ülkeler arasında sizin inisiyatifi ele alacağınıza inancım tamdır. Bu konuda size Allah’ın yâr ve yardımcı olacağı da aşikardır.

Çünkü, Küçük grupları Allah’ın büyük güçler üzerinde zafer kazandırdığı gerçekler, tarihte Mukaddes Kur’an-ı Kerim’de ve Amir Temur, Celalettin Harezmşah’ların yaşamlarında kanıtlanmıştır.

Hürmetlerimi arz ediyorum.

Milletvekili evladınız, Kobul Dusov

"Doğu Türkistan’da olanlara ilgisiz kalamazdım"

Kobul Dusov bu konuyla ilgili BBC Uzbek’e verdiği röportaj ve sosyal medyadaki açıklamalarında “Ben bir Türk olarak, Türkün Özbek boyundan olarak, hadi Türk olmayayım, bir insan olarak bugün Doğu Türkistan’da olanlara ilgisiz kalamazdım” ifadelerine de yer verdi.

 

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 01:51
  1. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri
  2. Doğu Türkistan
  3. Uyguristan
  4. Özbekistan
  5. Kobul Dusov

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 14 dk önce
    Kesinlikle Doğu Tūrkistan, Bu Zulūmden Kurtarılmalıdır.

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