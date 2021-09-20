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Dünya Orta Asya, Kafkaslar ve Afganistan’da Türk etkisi yükselişte
Dünya

Orta Asya, Kafkaslar ve Afganistan’da Türk etkisi yükselişte

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, alanında uzman kişilerle Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu kapsamında, BM reformunun da ele alındığı “Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye’nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı” başlıklı bir dizi mülakat gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 11:57:00 -
Orta Asya, Kafkaslar ve Afganistan’da Türk etkisi yükselişte

Mülakat veren isimlerden Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey, “Son beş ya da altı yıl bize bir şey öğrettiyse o da Orta Asya, Kafkaslar ve Afganistan’da Türk etkisinin yükselişte olması ve Türkiye’nin bu bölgede daha etkili bir aktör haline gelmesidir. Dolayısıyla şu anda zorlu bir ilişkimiz olmasına rağmen Türkiye’nin müttefikimiz ve NATO’da olması ABD’ye çok büyük yarar sağlıyor” dedi.

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