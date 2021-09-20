Orta Asya, Kafkaslar ve Afganistan’da Türk etkisi yükselişte

Mülakat veren isimlerden Douglas ve Sarah Allison Dış Politika Merkezi Direktörü Luke Coffey, “Son beş ya da altı yıl bize bir şey öğrettiyse o da Orta Asya, Kafkaslar ve Afganistan’da Türk etkisinin yükselişte olması ve Türkiye’nin bu bölgede daha etkili bir aktör haline gelmesidir. Dolayısıyla şu anda zorlu bir ilişkimiz olmasına rağmen Türkiye’nin müttefikimiz ve NATO’da olması ABD’ye çok büyük yarar sağlıyor” dedi.