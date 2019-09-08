0553 313 94 23

Orta Asya çadır geleneğinin örneği: ’İnce Minareli Medrese’

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserinde ‘Tiftikten dokunmuş büyük sultan çadırı’ olarak bahsettiği Konya’daki İnce Minareli Medrese, üzerindeki 755 yıllık süslemelerle tarihe meydan okuyor.

08 Eylül 2019 Pazar 14:17
Orta Asya çadır geleneğinin örneği: ’İnce Minareli Medrese’

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir adlı eserinde ‘Tiftikten dokunmuş büyük sultan çadırı’ olarak bahsettiği Konya’daki İnce Minareli Medrese, üzerindeki 755 yıllık süslemelerle tarihe meydan okuyor.


Selcuklu Veziri Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirildiği bilinen İnce Minareli Medrese’nin taç kapısı üzerinde bitki motifleri ve süslemelerin yanında sülüs ile ‘Fetih’ ve ‘Yasin’ sureleri bulunuyor. Tarihi medrese ile ilgili bilgi veren Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı, taç kapıların Selçuklu Devleti’nde yönetim otoritesinin gücünü ortaya koymak için yapıldığını söyledi. Selçuklu’nun bu yapılar üzerinden kendi siyasi ve ekonomik yapısını dışa vurduğunu ifade eden Prof. Dr. Çaycı, süslemelerin devletin sanat boyutunu ortaya koyduğunu ifade etti.



“Orta Asya çadır geleneğinin örneği”


İnce Minareli Medrese’yi şairlerin çoğunun çadıra benzettiğini aktaran Prof. Dr. Çaycı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın bu eseri gördüğü zaman Orta Asya çadır geleneğinin örneği olarak tarif ettiğini belirtti. İslami anlayışın burada cennet özlemi ve bir anlamda plastik sanatlar üzerindeki yansıması olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Çaycı, “Taç kapı İslam mimarisinin karakteristiklerindendir. Yani Sivas, Kayseri, Konya, Aksaray, Tokat, gibi illere gittiğiniz zaman taç kapı örneklerini ziyadesiyle bulursunuz, dahası sadece şehirler değil şehirler dışında inşa edilen kervansaraylarda da bunların büyük ölçekli büyük örneklerini görmek mümkün. Dolayısıyla Selçuklu mimarisi demek aslında taç kapı mimarisinin zuhuratıdır demek doğru olur” diye konuştu.



“Sarayın gücünün siyasi göstergesidir”


Taç kapıların her şeyden önce ekonomik bir gösterge olduğunu belirten Prof. Dr. Çaycı, "Eğer siz bu kadar büyük ve abidevi bir eser ortaya koyabiliyorsanız bu sizin her şeyden önce sizin mimarlık alanında geldiğiniz seviyenin göstergesidir. İkincisi sizin ekonomik anlamdaki içinde bulunduğunuz seviyenin göstergesidir. Dolayısıyla biz bugün bunların restorasyonundan bile yoruluyoruz. İkincisi sarayın ya da yönetim tarzının gücünün siyasi göstergesidir. Yani sultanın buradaki yapılarla birlikte mimariye ve eğitime ve onun ötesindeki İslam’ın unsurlarına ne kadar önem verdiğinin göstergesidir” dedi.



Enginar ya da hayat ağacı


Yasin ve Fetih surelerinin kuşak şeklinde kıvrılarak yukarı doğru işlendiğini anlatan Prof. Dr. Ahmet Çaycı, “Bunların her biri taş üzerine kazınıyor, kolay işler değil. Onun dışında köşelerde bitkisel unsurlar var. Biz orada çeşitli yorumlar yaparız, kimisi enginar bitkisi der, kimisi hayat ağacı. Ama esasına bakarsanız stilize edilmiş bir motif orada söz konusudur. Bunun sebebi de zaten İslam ve tezyinat sanatının stilize edilmesinden kaynaklanan bir durumdur. Stilize edilerek verilmesi cennet tasavvuru ve cennet özleminin mimari ve tezyinat üzerindeki yansımasıdır demek doğru olur” şeklinde konuştu.



“İlk örnekleri İslam öncesi dönemde görülüyor”


Taç kapının ilk örneklerinin İslam öncesi dönemde görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Çaycı, "Daha erken dönemlere gidilerek Sasani dönemi ve Orta Asya, İran coğrafyasının incelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla ilk örneklerini İslam öncesi dönemde gördüğümüz kapıların İslami dönemle birlikte aslında zirve yaptığını, mimarinin vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyleyebiliriz. İşte burada bunun daha çok sembolik boyutu devreye girmektedir. O sembolik boyutta üzerinde gördüğümüz motifler, figürler ve diğer yapılan soruları ile birlikte bunların donatıldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.


Konya’da bilinen en önemli taç kapı örnekleri arasında Karatay Medresesi, Sahip Ata Medresesi, İnce Minareli Medrese ve Sırçalı Mescit gibi eserler yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 14:17
  1. sanat
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı
    1. Bakan Dönmez’den Doğu Akdeniz mesajı
    2. Vali Memiş’ten yeni eğitim öğretim..
    3. Ahıra giren kurtlar koyunlara..
    4. Otomobilde mahsur kalan 3 yaşındaki..
    5. Merdiven altı kırtasiye ürünlerindeki..
    6. Şoke eden görüntü! Karadeniz sahilinde..
    7. Evlatları için oturma eylemi yapan..
    8. Hatay’da ahıra giren kurtlar koyunları..
    9. Otogarda okula dönüş yoğunluğu 3..
    10. Suriyeli aileyi yıkan olay! 2..
    11. İstanbul’da Karadeniz rüzgarı
    12. Fedakar öğretmenler okulu yeni eğitim..
    13. Yunanistan’ı korku sardı! Başkan..
    14. Sınır birliklerine konteyner ve beton..
    15. Suriye'de ders zili çaldı
    16. PTT KPSS’siz personel alımları ne..
    17. Badmintonda 3 madalya
    18. Sanayiciler piknikte buluştu
    19. 8 kişiyi böyle dolandırdı! "Artık bu..
    20. Serdar Arseven'den 'Susamam' tişörtü..
    21. HDP binası önünde eylem yapan aile..
    22. Ses duyduğu çalılıklara ateş edince..
    23. Balıkesir Burhaniye’de kadın gaziye..
    24. Konya'da 2 yaşındaki bebek yatağında..
    25. Ticaret Bakanlığından iş yeri..
    26. Ahmet Şafak konserine yoğun ilgi
    27. Gölete devrilen otomobildeki iki..
    28. Almanya'da aşırı sağcı siyasetçinin..
    29. Karate 1 Premier Lig'de 3 madalya
    30. Burhaniye’nin düşman işgalinden..
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Boş CV ile müdür oldu! Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken atama
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'