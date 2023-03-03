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Gündem Örneklerle birlikte açıklandı! Hilafet neden gerekli?
Gündem

Örneklerle birlikte açıklandı! Hilafet neden gerekli?

Ali İhsan Karahasanoğlu, 99 yıl önce bugün kaldırılan hilafet makamının neden gerekli olduğunu örneklerle anlattı.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 14:53:00 - 2023-03-03 14:56:18

Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vuslata erdiği andan itibaren yüzlerce sene varlığını sürdüren hilafet makamı, 3 Mart 1924 tarihinde kaldırıldı.

Küffarın yüzlerce yıl yapmaya çalıştığı ilga hareketini, bu yüce makamı yıllarca korumayı başarmış olan topraklarda ortadan kaldırdılar!..

O günden bu yana ümmet, tespih tanesi gibi dağıldı. Müslümanların başından dert eksik olmadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, hilafetin kaldırılması konusu da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Ali İhsan Karahasanoğlu, hilafetin neden gerekli olduğunu örneklerle anlattı.
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