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Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:28:10 -
Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülen yangın vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.



Yangın,saat 23.00 sıralarında Kozan ilçesi Gedikli Mahallesi Ayıcık mevkiinde meydana geldi. Çevre sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden olan yangına Adana Büyükşehir ve Kozan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme araçları da müdahale etti. Erken müdahale ile kontrol altına alınan yangın, ormanlık alana yayılmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

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