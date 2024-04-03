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Yerel Ormanlık alana gömülen bir kilo esrar polis ekiplerince bulundu
Yerel

Ormanlık alana gömülen bir kilo esrar polis ekiplerince bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-03 15:01:00 -
Ormanlık alana gömülen bir kilo esrar polis ekiplerince bulundu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alana gömülü bir kilo esrar ele geçirildi. Hususa ilişkin olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince bir süredir takip edilen şüpheli H.A. tarafından Darıçayırı Mahallesi'nde ormanlı alanda gömülü olduğu iddia edilen bir kilo esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 28 yaşındaki H.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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