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Ormanlı Jandarma Karakolu yeni yerine taşındı

Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi’nde yapımı tamamlanan Ormanlı Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:50
Ormanlı Jandarma Karakolu yeni yerine taşındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde yapımı tamamlanan Ormanlı Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ormanlı Beldesi'nde toplam 9 dönüm alan içerisinde 2 milyon 245 bin TL'ye mal olan hizmet binasının açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene; Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar, Polat Türkmen, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ile çok sayıda davetli katıldı.

Kdz. Ereğli İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Fuat Gençer, 9 dönüm arazi üzerine yapılan jandarma karakolunun 25 köy ve 54 mahallede yaklaşık 15 binin üzerinde ki bir nüfusa hizmet vereceğini söyledi. Yeni karakol binasının Ormanlı başta olmak üzere bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Yüzbaşı Gençer, tüm şehitlere Allah'tan rahmet gazilere ise acil şifalar ve sağlıklı ömür diledi.

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'da konuşmasında yeni karakol binasının tüm bölge halkına hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol ise konuşmasında yeni karakol binasını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı özel bir günde açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Göreve başladığı günden bu yana Ormanlı Beldesi'nde ki eksiklerin bir bir giderildiğini ifade eden Başol, jandarma karakol binasının artık yetersiz kaldığını ve bu gün jandarmaya yeni bina kazandırarak bu eksikliğinde giderildiğini ifade etti. Başol, jandarma karakol binasının yapılmasında emeği geçen Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, milletvekilleri ve diğer katkısı buluna herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Tören sonrasında Jandarma Karakolu Hizmet Binası bahçesine fidan dikimi gerçekleştirildi. - ZONGULDAK

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:50
  1. Zonguldak
  2. Jandarma

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