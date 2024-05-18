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Yerel Ormanların hayaleti vaşak, bozkır topraklarında
Yerel

Ormanların hayaleti vaşak, bozkır topraklarında

Yeniakit Publisher
2024-05-18 15:52:00 -

Kırıkkale'de ormanlık ve kırsal alanlarda yaşayan yaban hayvanları, fotokapanlar kullanılarak kayıt altına alınıyor. Bu yöntemle, yaban hayatı izleniyor ve türlerin davranışları ile popülasyonları hakkında değerli veriler elde ediliyor.

Kırıkkale'de ormanlık ve kırsal alanlarda yaşayan yaban hayvanları fotokapanlarla kayıt altına alınıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şubesi, ormanlık ve kırsal alanlarda bulunan yaban hayatı fotokapanlarla takip ediyor. Fotokapanlar sayesinde canlıların doğal ortamdaki popülasyonuna ilişkin bilgiler ediniliyor. Bölgede yaşayan vaşak, karaca, kurt, tavşan, su samuru, tilki ve yaban domuzunun görüntüleri fotokapanlarla kayıt altına alınıyor. Görüntülerde, hayvanların günlük yaşamları ve beslenmeleri yer alıyor. Kaçak avcılıkla mücadele de kullanılan fotokapanların yerleri farklı periyotlarla değiştiriliyor.

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