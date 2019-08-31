Ormanda çıkan yangın çöp döküm sahasına sıçradı
Bilecik'te ormanlık arazide başlayıp belediyeye ait çöp döküm alanına sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çalışma başlatıldı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:24
Bilecik'te ormanlık alanda çıkan ve belediyeye ait çöp döküm sahasına sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hürriyet Mahallesi Karaçay mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki çöp döküm alanına sıçradı.
Bilecik Belediyesi ekipleri iki itfaiye aracıyla, Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri de arazöz ve iki su tankeriyle yangına müdahale ediyor.
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