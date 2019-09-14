Ormana sıçramak üzere! Çöplükteki yangın söndürülemedi Ayvalık'ta çöplük alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalelerine rağmen söndürülemedi. Yangının ormanlık alanı tehdit ettiği belirtildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, çöplük alanda sabah saatlerinde çıkan yangın aşırı rüzgar nedeniyle halen daha söndürülemedi. Alınan bilgiye göre; sabah saat 09.30 sıralarında Ayvalık çöp stok alanında yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangın da alevler bölgedeki ormanlık alanı da tehdit etmeye başladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin gün boyu sürdükleri hummalı yangın söndürme çalışmaları gece saatlerinde de tüm hısıyla sürdü. Sık sık söndürülen yangın, her defasında rüzgarın da yardımıyla yeniden alevlenmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun çabalar harcadı. Halen daha zaman zaman yeniden parlayan yangına; Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler hummalı bir şekilde müdahale etmeyi sürdürüyor. Kaynak: İHA

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