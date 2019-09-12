Orman yangınlarıyla mücadelede yeni dönem

Orman yangınlarında itfaiye ve orman ekiplerinin arasında görmeye alışık olduğumuz gönüllü erler artık kimlik kazanıyor. OGM’nin yeni yönetmeliğine göre kimlik sahibi olacak orman yangın söndürme gönüllülerinin, katıldıkları söndürme faaliyeti, eğitim ve tatbikat çalışmaları süresince yeme, içme, ulaşım ve barınma giderleri de Orman Genel Müdürlüğünce karşılanacak.

Orman yangınlarıyla mücadele eden gönüllülerin hukuki statüsünü düzenlemek ve gönüllülerin çalışma, denetim usul ve esasları ile nitelik, görev, sorumluluk, eğitim, araç-gereç, kıyafetleri ile ilgili düzenlemeleri yapmak suretiyle, orman yangını söndürmede gönüllü olan kişilerin çalışmalarının planlı, etkin ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla yayınlanan yönetmelik, çevreciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Gönüllü personelin katıldıkları; eğitim ve tatbikat çalışmaları süresince yeme, içme, ulaşım ve barınma giderlerinin Orman Genel Müdürlüğünce karşılanması, orman yangın gönüllüsüne onaylanmış resimli gönüllü kimlik kartlarının ücretsiz verilmesi gibi maddelerin de yer aldığı yönetmelikle ilgili ilk açıklama Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilcisi Bülent Özgen’den geldi.

Yönetmelik kapsamında; gönüllü kartını kaybedenlerin bu durumu yazılı dilekçe ile beyan etmesi halinde gönüllülerin yeni gönüllü kartlarının komisyon kararı sonucu verileceğini belirten Özgen, “Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Ayvalık Temsilciliği olarak, Orman Genel Müdürlüğü’nün bu girişimini yangınlarla mücadele de önemli bir adım olarak değerlendiriyorum. Bu yönetmeliğin orman yangınlarında kundaklamanın önlenmesinde de bir nebze çare olacağını ümit ediyorum” diye konuştu.

Orman Yangın Söndürme Gönüllüsü nedir?

Mesleği orman yangını söndürme işçiliği olmayan ve bu görevden dolayı maaş almayan, eğitim, beceri ve donanım olarak profesyonel yangın söndürme işçiliği imkan ve kabiliyetlerine sahip olan, orman yangını çıktığında kendi meşguliyetini bırakıp, emir komuta zinciri içinde yangına müdahale eden ve yangın sonrası kendi meşguliyetine dönen 18 yaşını bitirmiş kişidir.