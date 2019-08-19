0553 313 94 23

"Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Bu sene geçen seneye oranla daha fazla orman yangını çıktı ama orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız. Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız"- "Orman yangınlarına karşı dünyada birinci olan bir teşkilatımız var ama yangınla mücadele sadece Orman Teşkilatının işi değil. Yangınların çoğunluğu dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor"

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:10
"Orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede geçen seneye göre daha başarılı olduklarını belirterek, "Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız." dedi.

Bakan Pakdemirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede çok başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

Tüm Orman Teşkilatının yangınlar sırasında cansiperane çalıştığını anlatan Pakdemirli, yangına müdahale süresini 18 dakikadan 12 dakikaya indirdiklerini vurguladı.

Pakdemirli, "Bu sene geçen seneye oranla daha fazla orman yangını çıktı ama orman yangınlarıyla mücadelede bu sene daha başarılıyız. Geçen sene çıkan orman yangını başına 2 hektar üzerinde alan yanarken, şu an 2 hektarın altındayız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin daha az orman yangını olduğunu belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Tüm Orman Teşkilatımız insan üstü çaba sarf ediyor, yeri geliyor canlarını hiçe sayıp ormandaki ateşin içine giriyorlar. Bu anlamda ciddi de bir başarı son bir yılda katettik. Tabii ki orman yangınlarına karşı dünyada birinci olan bir teşkilatımız var ama yangınla mücadele sadece Orman Teşkilatının işi değil. Yangınların çoğunluğu dikkatsizlik ve ihmalden çıkıyor. O yüzden yangın çıkarmamaya dikkat etmemiz lazım. 80 milyon kişi ormanlara sahip çıkmalı, sadece Orman Teşkilatının sahip çıkması doğru değil. 80 milyon ormancımız olması lazım."

- Yangınlara havadan müdahale

Bakan Pakdemirli, orman yangınlarıyla mücadelede 35'in üzerinde aktif helikopter bulunduğunu belirtti.

Helikopterlerin riskli bölgelere dağıtıldığını, yeri geldiğinde başka bölgelerden takviyeler yapıldığını kaydeden Pakdemirli, yangın neredeyse tek yumruk şeklinde oraya toplanıp müdahale ettiklerini anlattı.

Pakdemirli, bu sene kendilerini en çok 400 hektarın zarar gördüğü Fethiye-Dalaman'daki yangının korkuttuğunu dile getirdi.

- Vatandaşlara uyarı

Vatandaşların ormanlardan faydalanacağını ancak piknik yaparken yangın ihtimalini unutmamaları gerektiğini belirten Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ormanlık alandan geçerken araçtan izmarit atmayacağız, bir şişeyi orada bırakmayacağız. Ormanlar milli servetimiz. Yanan yerlerin hepsinin ağaçlandırmasını en kısa sürede yapıyoruz. Yapmak da görevimiz ama ağaçlandırmak bu işi kurtarmıyor. Diğer tarafta 50-70 yıllık ağaçlar, ciddi bir serveti kaybetmiş oluyorsunuz. Tekrar bu bölgenin yeşillenmesi, ağaçlanması için birkaç 10 yılın geçmesi gerekiyor."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:10
  1. Bekir Pakdemirli
  2. Orman
  3. Yangın

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kandil Bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Kandil Bölgesine düzenlenen hava..
    2. Demirci ustasından Sultan Alparslan’ı..
    3. TYH, Kurban Bayramı’da 2 milyon 380..
    4. Aksaray’da abla kız kardeşini..
    5. Çankaya, terk edilen hayvanlara sahip..
    6. Eğitim fakültesinde akredistasyon..
    7. Dağ yüzeyindeki insan silueti dikkat..
    8. Bursa'da kuyuya düşen 3 ayıyı kurtarma..
    9. Afganistan’da art arda 4 patlama: 6’sı..
    10. "Artık terör örgütüne para gitmeyecek,..
    11. AB'den skandal HDP açıklaması!
    12. Türkiye 4 üründe dünyada söz sahibi
    13. Kaspersky Asya Pasifik Bölgesi'ndeki..
    14. Birçok kişinin rüyasını gördüğü yere..
    15. Mardin Büyükşehir Belediye Başkan..
    16. Irak’tan Hatem Hastanesine geldi,..
    17. Patlamada hayatını kaybeden genç..
    18. MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli..
    19. İşsizlikle ilgili 33 bini aşkın haber..
    20. Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi:..
    21. Çankaya parkları yenileniyor
    22. Kandil bölgesine hava harekatı
    23. Yaşlı adam emekli maaşını çekmek için..
    24. Ekrem İmamoğlu'nun ikinci tatili..
    25. Profilo AVM satışa çıktı
    26. Kızına tümör teşhisi konulunca klip..
    27. Ahmet Türk terörle yatmış terörle..
    28. İl dışından getirilen uyuşturucu..
    29. İkinci kez görevden alınan Ahmet..
    30. Hindistan’da muson yağmurları binden..
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    ABD'yi üstü kapalı tehdit ettiler: Adım atmazlarsa füzeler harekete geçmeyecek
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti! ‘Saldırıya hazırız!’
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    İmamoğlu vatandaşa hakaret edip meteorolojiyi suçladı! CHP’li başkana yalanlama yandaş Sözcü’den!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!
    Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören bina için talimatı vermişti... Harekete geçildi!