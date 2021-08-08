Orman yangınlarıyla mücadele 12. gününde devam ediyor! İşte son durum

28 Temmuz itibarıyla ülkenin birçok noktasında peş peşe başlayan orman yangınlarıyla mücadele, 12. gününde de havadan ve karadan müdahaleler ile devam ediyor.

Çok sayıda itfaiye ekibi, orman işçisi ve vatandaşın görev aldığı soğutma çalışmalarının yanı sıra, afetzedeler için de destekler hızla sürdürülüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan, yangınlarla ilgili 8 Ağustos saat 00.00 itibariyle güncel durum bilgilendirmesi yapıldı.

"238 yangının 231'i kontrol altında"

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"238 orman yangınının 231'i kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor. 9 İHA, 15 uçak, 62 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz, 5250 personel yangınlara müdahale ediyor."

"7 yangın devam ediyor"

3 ildeki 7 bölgede devam eden yangınlar için ise söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Muğla - Köyceğiz, Kavaklıdere, Yatağan, Seydikemer

Isparta - Sütçüler

Antalya - Kaş