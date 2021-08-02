Orman yangınlarını PKK mı çıkardı? Orman yangınları son durum

Tarım ve Orman Bakanı Bakan Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı ormanlara ilişkin olarak "Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahale ediliyor dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınlara ilişkin olarak terör örgütü PKK’nın bir sabotajı olup olmadığına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Orman yangınlarını PKK mı çıkardı?

Sabotaj iddiaları ile ilgili Bakan Soylu, "Şimdi bu konuda sayın Cumhurbaşkanımız da kamuoyuna bilgi verdiğinde özel bir ekip kurulduğunu söyledi. 300'e yakın ihbar geldi. Bu ihbarların hepsiyle tek tek ilgileniyoruz. Ayrıca istihbari çalışmalarımız da söz konusu. Terör örgütü PKK yaklaşık 3 yıldan beri ekonomik tesisler, ormanlar, vatandaşlarımızın araçları dahil olmak üzere hedef aldığı yerleri yakmak ve zarar vermek konusunda direkt Kandil'den talimat alıyor.