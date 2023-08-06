Orman yangınlarına çekirdek yerli filo

Orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nden yeni bir adım geldi. Genel müdürlük tarafından orman yangınlarına karşı yerli çekirdek filo kuruldu.

Bu kapsamda kurum tarafından 31 hava aracı alındı. Hava araçları arasında biri yapım aşamasında olan 3 Skorsky helikopter de yer alıyor. Filoda 322 ton su taşıma kapasitesi olan rezerv güçler dahil toplam 100 helikopter, 24 yangın söndürme uçağı ve 10 insansız hava aracı yangınla mücadelede kullanılıyor. Yılbaşından bu yana yangınla mücadele için toplam 48 bin 606 ton su atıldı.

Ayrıca bu yıl kara ekiplerinde de artırıma gidildi. Ekiplerin bir kısmı olası yangın çıkma durumuna karşın ormanlık alanlara konuşlandırıldı. Bu çerçevede 4 bin 800 kara aracı, 25 bin personel ile çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'de bin 857 ayrı noktada orman parkı bulunuyor. Vatandaşlar bu noktalarda piknik yapabiliyor. Yangın riski açısından kritik dönemlerde ise, izinli alanlara girişler yasaklanabiliyor.