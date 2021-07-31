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Yaşam Orman yangınları söndürüldü mü? Hangi orman yangınları kontrol altına alındı?
Yaşam

Orman yangınları söndürüldü mü? Hangi orman yangınları kontrol altına alındı?

Orman yangınları söndü mü? 28 Temmuz’da başlayan orman yangınlarında son durumun ne olduğu merak ediliyor. Peki, orman yangınları kontrol altına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-07-31 12:40:00 -
Orman yangınları söndürüldü mü? Hangi orman yangınları kontrol altına alındı?

Adana, Mersin, Antalya, Muğla’da pek çok bölgede orman yangınları çıktı. Vatandaşlar orman yangınlarının kontrol altına alınıp alınmadığını merak ediyor. Orman yangınları son durum

Orman yangınları söndürüldü mü? Hangi orman yangınları kontrol altına alındı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki 98 orman yangınının 88'inin kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88'ini kontrol altına aldık. 10 yangını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Adana'da 1, Antalya'da 3, Mersin'de 3, Muğla'da 2, Osmaniye'de 1 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

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