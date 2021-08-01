Orman yangınları son durum | Orman yangınları söndürüldü mü?
Orman yangınları söndü mü? 28-31 Temmuz tarihlerinde peş peşe Türkiye’nin farklı noktalarında 125 ayrı yangın çıktı. Vatandaşlar yangınların kontrol altına alınıp alınmadığını araştırmaya başladı. Peki, hangi yangınlar söndürüldü? Marmaris orman yangını son durum
Türkiye’nin pek çok noktasında orman yangınları çıktı. Yangınlarda can ve mal kayıpları yaşandı. Yürekleri yakan görüntülerin ardından milyonlar “Orman yangınları söndürüldü mü?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Orman yangınları son durum | Orman yangınları söndürüldü mü?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı." dedi.