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Gündem Orman yangınları için bölgede! İbrahim Çelikkol'un o anları gündeme oturdu
Gündem

Orman yangınları için bölgede! İbrahim Çelikkol'un o anları gündeme oturdu

Türkiye orman yangınlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Oyuncu İbrahim Çelikkol, dün Milas'tan termik santrale doğru ilerleyen yangına müdahale etmek amacıyla itfaiye ekipleri ile birlikte çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 10:30:00 - 2021-08-04 10:35:04

Geçtiğimiz hafta Manavgat'ta başlayan orman yangınları, Ören'e kadar uzandı. Hızla süren söndürme çalışmalarına oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı.

Türkiye bir haftadır devam eden orman yangınları ile mücadele ediyor. Yangının büyük hasar bıraktığı bölgeye dört bir yandan destek yağıyor.

Milas'taki yangın dün rüzgarın da etkisiyle termik santrale doğru ilerledi.

Bölgeye giden yardım ekiplerine oyuncu İbrahim Çelikkol da katıldı.

Hortumu sırtlayan ve alevlere su tutan İbrahim Çelikkol'un mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı.

TT oldu

İbrahim Çelikkol'un videolarının yayınlanmasıyla birlikte ünlü oyuncuya övgüler yağdı.

Çelikkol kısa sürede Twitter'da TT listesinin ilk sırasına yerleşti.

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