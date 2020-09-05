Orman yangınına müdahale sırasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı

ÇORUM (AA) - Çorum ve Sinop arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sırasında arazözün yanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Kargı ilçesi Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyü arasındaki ormanlık alanda perşembe günü başlayan orman yangınının kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Yangına müdahale için bölgeye sevk edilen Karabük Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilal K. ve Cemal Ç. ile Kargı Orman İşletme Müdürlüğü personeli Bilge Kağan Ş, alevlerin arasında kalan arazözün yanması nedeniyle yaralandı.

Ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum Kargı'da yangına müdahale eden bir şefimiz ve iki işçimiz arazözün yanması neticesinde yaralanarak tedavi altına alındı. Mesai arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Ülkemizin dört bir tarafında yeşil vatan için savaşan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.



