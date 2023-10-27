Orman yangını söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bucak ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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