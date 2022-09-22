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Gündem Orman yangını kontrol altına alındı
Gündem

Orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 19:26:00 -
Orman yangını kontrol altına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki Haydar Bağları mevkisinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Söndürme çalışmasına helikopterle destek sağlandı.

Alevler yerleşim yerlerine ulaşmadan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasına başlandı.

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