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Gündem Orman yangını çıkartan teröristler böyle görüntülendi! MİT enselerine çöktü
Gündem

Orman yangını çıkartan teröristler böyle görüntülendi! MİT enselerine çöktü

Orman yangını çıkarmak için gelen PYD/PKK'lı 2 terörist yakalandı MİT, Emniyet ve Jandarmadan ortak operasyon Manisa, İzmir ve Bursa'da orman yakmak için keşif yaptıkları tespit edilen PKK üyesi iki kardeş Manisa'da yakalandı. Teröristlerin yangın çıkarma görüntüleri İHA'lara böyle yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 13:29:00 -

Manisa, İzmir ve Bursa’da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarı bilgi edinilen PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü üyesi 2 kardeş, MİT, Jandarma ve Emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

PKK/KCKPYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu kardeş 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi. Gelen istihbarat üzerine harekete geçen MİT, Emniyet ve Jandarma ekipleri söz konusu 2 kardeşin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde olduğunu tespit etti. İzmir MİT Bölge Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile koordineli yapılan müşterek operasyon sonucu terör örgütü üyesi yabancı uyruklu 2 kardeş yakalanarak gözaltına alındı.

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Yorumlar

Mustafa

Yahu ne gerek var masrafa habere yakaladinizmi verin bi tane yangın uçağına havadan yangının ortasına bıraksın...şimdi bu serefsizleri napacaksiniz besleyeekmisiniz lanet olsun böyle adelet anlayışına
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keçili71

o şerefsizleri öldürmezseniz yazıklar olsun size
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