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Orman yangılarıyla mücadele için yurt dışından da alım yapılabilecek

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan mal ya da hizmetlerin alımı yurt içinin yanı sıra yurt dışından da gerçekleştirilebilecek

27 Haziran 2019 Perşembe 10:25
Orman yangılarıyla mücadele için yurt dışından da alım yapılabilecek

ANKARA (AA) - Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan mal ya da hizmetler yurt içinin yanı sıra yurt dışından da temin edilebilecek.

"Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, düzenleme, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan hava araçları ve uçuş ekibinin eğitim, bakım, modernizasyon, teçhizat, işletme ve idameye yönelik yurt içi ve yurt dışı mal ile hizmet alımlarını da kapsayacak.

Yangınla mücadele için yangınları söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında acil olarak ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarının yurt içinden, hava araçlarının operasyonlarına yönelik ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımlarında ise yurt içi veya yurt dışından tedarik edilmesinde doğrudan temin yöntemi kullanılabilecek.

Öte yandan, bakanlığın, "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i de Resmi Gazete'de yayımlanarak, 7 Şubat'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Değişiklikle düzenlemenin toplulaştırmaya ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırıldı.



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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 10:25
  1. Cumhurbaşkanı kararı
  2. mal ve hizmet alımları
  3. Resmi Gazete
  4. Tarım ve Orman Bakanlığı

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