Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Milyonlar yangınların devam ettiği bölgelerde hava sıcaklığının düşüp düşmeyeceğini, yağmur beklenip beklenmediğini araştırıyor.

Orman yağmuru bölgelerinde ne zaman yağmur yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor. Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu Antalya civarında yağışların görüleceğini belirtti. Şen, "Cumartesi günü Manavgat, Antalya civarına yağmur var. Yağmurun etkili olmasını da bekliyoruz. Kıyı Ege, Marmaris, Bodrum, santralin olduğu bölgelerde yağış maalesef yok. Sıcaklıklar, bugün ve yarın aynı düzeyde devam ediyor. Ortalamaların 6-8 derece üzerinde olacak" dedi.