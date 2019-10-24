Orman ürünlerinden 1 milyar $’lık katkı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Ormanlara daha iyi bakım yaparak üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı azaltarak, cari açığı 1 milyar dolar düşürmeyi hedefliyoruz” dedi. Bakan Pakdemirli, Behiçbey Orman Fidanlığı’ndaki OGM tarafından istihdam edilecek orman mühendislerinin katıldığı uygulamalı sınav alanını ziyaret etti. Personel alımlarına yönelik bilgi veren Pakdemirli, kurum tarafından toplam 5 bin personel alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kurumlarla yapılan istişare neticesinde personel alımının yapılacağını kaydeden Pakdemirli, 5 bin personelin ormanların korunması, ağaçlandırılması ve yangınla mücadelenin yanı sıra orman ürünleri alanındaki ithalatın azalmasına da katkı sağlayacağını aktardı. Pakdemirli, “Yani bu 5 bin personelle ormanlara daha iyi bakım yaparak üreteceğimiz ürünlerle orman ürünleri alanındaki ithalatı düşürerek cari açığı 1 milyar dolar azaltmayı hedefliyoruz” diye konuştu.