Orman meyveli vegan brownie tarifi, nasıl yapılır?
Islak kek, pek çoğumuz için karşı konulamaz tatlılar arasındadır.
İşte içinde sadece bitkisel kaynakların bulunduğu lezzetli mi lezzetli vegan brownie tarifi.
Malzemeler
- 2 su bardağı un
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 paket kakao
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu
- 1 çimdik tuz
- 1,5 çay bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı su (kıvama göre daha az olabilir)
- Bitter/damla çikolata
- Orman meyveleri
Yapılışı
Kuru malzemeleri bir kaba alıp iyice karıştırıyoruz. Sonra kuru karışımımızın üzerine sıvı malzemeleri ekliyoruz. Kıvamının yoğun olması gerekiyor, su gibi olmayacak. Sonra istediğiniz kadar çikolata ve orman meyveleri atıp karıştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dk pişiriyoruz. Afiyet Olsun.