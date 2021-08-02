Orman işçileri hayatlarını hiçe sayıp müdahale etti: Yangının ortasında kaldık yanacağız
Mersin’in Aydıncık ilçesinde çıkan ve 4’üncü gününde kontrol altına alınan yangında, orman işçilerinin müdahale ederken alevlerin ortasında kaldığı anlar görüntülendi. Fedakar işçilerin yangını söndürmek için canlarını hiçe saydığı görüldü.
Mersin'de orman işçileri, yangına müdahale ederken alevlerin ortasında kaldı. Aydıncık ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmış, alevler, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ile farklı noktalara yayılmıştı.
Yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 4. gününde kontrol altına alınmıştı.
Canlarını hiçe sayıp yangına müdahale ettiler
O yangında itfaiye ekiplerinin canlarını tehlikeye atarak yangına nasıl müdahale ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı. Canlarını hiçe sayıp yangına müdahale eden işçiler rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı.
"Yangının ortasında kaldık, yanacağız"
Ormancıların can havliyle “Yangının ortasında kaldık, Kaçalım, kaçalım, yanacağız” dediği anlar yürek burktu.