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Orman Genel Müdürlüğünden ‘Bodrum Yangını’ açıklaması

Orman Genel Müdürlüğünden Muğla’nın Bodrum ilçesindeki yangına ilişkin, “Bayır Mahalle mıntıkasında çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda, saat 19.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:21
Orman Genel Müdürlüğünden ‘Bodrum Yangını’ açıklaması

Orman Genel Müdürlüğünden Muğla’nın Bodrum ilçesindeki yangına ilişkin, “Bayır Mahalle mıntıkasında çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda, saat 19.30 itibari ile kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir” açıklaması yapıldı.


Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “7 Ağustos 2019 tarihinde saat 14.15’de Muğla ili Bodrum İlçesi Bayır Mahalle mıntıkasında çıkan orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda, saat 19.30 itibari ile kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi.



“Can ve mal kaybı yaşanmamıştır”


Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:


“Yangına müdahale esnasında Muğla Valiliği tarafından tedbir amaçlı Bayır Mahallesi boşaltılmıştır.Yapılan yoğun mücadele sonucunda söz konusu yangının Bayır Mahallesine sıçraması engellenmiştir. Yangında can ve mal kaybı yaşanmamıştır.”



“Yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar görmüştür”


Yangının saat 14.15’de başladığı ve 5 saat içerisinde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, “Yangında yaklaşık 50 hektar orman alanı zarar görmüştür” ifadeleri de kullanıldı.


Açıklamada, “Ayrıca ülke genelinde gün içerisinde 19 adet orman yangını ile 14 adet kırsal alan yangınına müdahale edilmiştir. Bu yangınlarda da can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Tek üzüntümüz yanan alanlardaki bitkilerimiz ile yaban hayatındaki canlılarımızın kaybedilmesidir. Orman yangınları konusunda halkımızın daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Orman yangınlarını en kısa sürede ‘ALO 177 Orman Yangını İhbar Hattı’na bildirmelerini belirtir” ifadelerine de yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 22:21
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