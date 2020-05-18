Orman Genel Müdürlüğü yangınların yüzde 88'inin insan kaynaklı olduğuna dikkati çekti

ANKARA (AA) - Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2010-2019 yıllarını kapsayan verilere göre, orman yangınlarının yüzde 12'sinin yıldırım, yüzde 88'inin ise insan kaynaklı olduğunu bildirdi.

Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, son 10 yıllık dönemde 73 bin 302 hektarlık alanın yangınlar nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 18 bin personeli ve 2 bin 597 aracıyla yangınlarla mücadele ettiğini vurgulayan Karacabey, şunları kaydetti:

"Halkımızın son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruduğu sosyal mesafe hassasiyetini orman yangınları için de göstermelerini istiyoruz. 'ALO 177' orman yangınları ihbar hattını aramalarını bekliyoruz. Yangından zarar görmüş alanlarda aynı yıl içinde ağaçlandırma faaliyetlerine başlıyoruz. Son 10 yılda yangınlardan etkilenen 73 bin 302 hektarlık alanın tamamını ormanlaştırdık."

Karacabey, yaklaşık yüzde 27’si ormanlarla kaplı Türkiye'de son 10 yıllık verilere göre, yıllık ortalama 2 bin 209 yangın çıktığını, 7 bin 330 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

Orman yangınlarının sebeplerine değinen Karacabey, yangınların yüzde 12'sinin yıldırım, geriye kalan yüzde 88'inin ise insan kaynaklı olduğunu ifade etti.