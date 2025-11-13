Orman Genel Müdürlüğü uçağından korkutan haber! Zagreb semalarında iz kayboldu

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün yangın söndürme uçağı AT802, bakım için gittiği Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de radar bağlantısını kaybetti. Uçaktaki pilotla iletişim kurulamadığı bildirildi. Bakanlık, Hırvat yetkililerle ortak arama kurtarma çalışmalarının hızla sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 adet AT802 tipi yangın söndürme uçağının bakım için Hırvatistan'a gittiğini, uçaklardan biriyle telsiz irtibatının kesildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki uçağın planlı bakım faaliyeti kapsamında Çanakkale'den Hırvatistan'ın Zagreb kentine hareket ettiği, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle geceyi Rijika Havalimanı'nda geçirdiği belirtildi.

SAAT 18.25'TE İRTİBAT KESİLDİ

 

Açıklamada, "Uçaklar bugün TSİ 17.38'de Zagreb Havalimanı için yeniden havalanmış, hava muhalefeti nedeniyle dönüşe geçmiştir. Dönüş esnasında bir uçağımız Rijika Havalimanı'na iniş yaparken, diğer uçakla TSİ 18.25 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiştir" denildi.

Bakanlık, kaybolan uçak ve görevli pilotun bulunması için Hırvatistan makamlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. 

