Orman Fidanlığına üniversiteli eller değiyor

Türkiye’nin en büyük fidanlıklarından Eskişehir Orman Fidanlığı’nda, Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu’nun düzenlediği Sosyal Çalışma Programları kapsamında çalışan üniversite öğrencileri tohum ekimi, lavanta aşılama, yabani ot toplama, sulama ve fidan bakımı gibi pek çok iş yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Eskişehir Orman Fidanlığı’nda yürütülen Sosyal Çalışma Programları kapsamında çalışma imkanı bulan diş hekimliğinden öğretmenliğe, mühendislikten eczacılığa kadar farklı bölümlerden 16 üniversite öğrencisi tohum ekimi, fidan bakımı, lavanta aşılaması, yabani ot toplama, sulama gibi birçok görevi yerine getiriyor. Kent merkezine 10 kilometre mesafede bulunan bin 695 dekar alandaki Eskişehir Orman Fidanlığı, kapladığı alan ve kapasitesi itibarıyla Türkiye’nin en büyük fidanlıklarından biri olarak 1937 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

Yaklaşık 200 çeşit türün bulunduğu tesiste, yıllık ortalama 6 milyon fidan yetiştiriliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı ve Türkiye İş Kurumu’nun düzelendiği, üniversite öğrencilerinin yaz döneminde istihdam edilmesine olanak sağlanan Sosyal Çalışma Programları’na katılan 6’sı kız 16 öğrenci, her mevsim yoğun çalışma yürütülen fidanlıkta "geleceğin ağaçlarını" yetiştiriyor.

Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Yoldaş, Sosyal Çalışma Programları ile üniversite öğrencilerini sosyal hayata hazırlarken, öğrencilere maddi destek sağlamayı ve hayatın içine çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu yıl ilk defa düzenlenen Sosyal Çalışma Programı ile üniversite öğrencileri kendi bölümleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında hafatada 3 gün hem çalışıp uygulamayı öğreniyorlar hem de aylık bin 78 TL harçlık alıyorlar.

Bu yıl Eskişehir’de 272 üniversite öğrencisi kendi üniversiteleri başta olmak üzere 11 kamu kurum ve kuruluşunda 30 Eylül’e kadar çalışmaya devam edecekler.