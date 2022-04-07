Orkun Kökçü Avrupa'yı salladı
UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Feyenoord, sahasında Slavia Prag'la 3-3 berabere kaldı. Hollanda ekibinin yıldızı Orkun Kökçü, 86. dakikada serbest vuruştan attığı golle Avrupa'da büyük dikkat çekti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golü Hollanda ekibine yetmedi.
Hollanda'da gol yağmuru
Karşılaşmada Feyenoord'un golleri; 10. dkaikada Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'den geldi. Slavia Prag'ın gollerini ise; 41. dakikada Peter Olayinka, 67. dakikada Yira Collins Sor ve 90+5. dakikada Ibrahim Traore kaydetti.
Rövanş 14 Nisan'da
Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. Serbest vuruştaİki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Çekya'da oynanacak.