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Spor Orkun Kökçü Avrupa'yı salladı
Spor

Orkun Kökçü Avrupa'yı salladı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Feyenoord, sahasında Slavia Prag'la 3-3 berabere kaldı. Hollanda ekibinin yıldızı Orkun Kökçü, 86. dakikada serbest vuruştan attığı golle Avrupa'da büyük dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 23:30:00 -
Orkun Kökçü Avrupa'yı salladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Feyenoord, sahasında Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3 sona ererken, milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün golü Hollanda ekibine yetmedi.

Hollanda'da gol yağmuru

Karşılaşmada Feyenoord'un golleri; 10. dkaikada Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü'den geldi. Slavia Prag'ın gollerini ise; 41. dakikada Peter Olayinka, 67. dakikada Yira Collins Sor ve 90+5. dakikada Ibrahim Traore kaydetti.

Rövanş 14 Nisan'da

Feyenoord'da milli futbolcumuz Orkun Kökçü, 90 dakikada sahada kaldı. Serbest vuruştaİki takım arasındaki rövanş karşılaşması 14 Nisan'da Çekya'da oynanacak.

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