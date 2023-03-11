Orkide bakımı, çoğaltımı, saksı değişimi, kurtarma, çiçek açtırması nasıl yapılır? Mavi orkide gerçek mi, orkide yağı...

Orkide görsel olarak çok şık bir çiçektir, çiçek açtığında insana mutluluk verir. Günümüzde en çok tercih edilen bir çiçektir. Çok tercih edilmesinin sebepleri ise sağlıklı ortamda yetişen bir orkidenin 10 yıl yaşamasıdır. Anneler günü, hastane ziyaretinde hediye edilmektedir. Ayrıca kız isteme merasimlerinde tercih edilen çiçek türüdür. İlk tohumu attıktan sonra orkidenin çiçek açması için sabırlı olmak gerekir. Orkide hemen çiçek açan bir bitki değildir.

Evde orkide bakımı: Orkide fazla güneşi sevmez, çiçekleri hemen bozulur ancak hiç güneş almayan ve loş yerde bulunması da iyi değildir. Hediye gelen orkide bakımı: Yeterince güneş alamayan orkide çiçek açmayacaktır. Orkidenin üzerine gelen güneş yarı yarıya filtrelenmiş olmalıdır, yani dokunduğunuz zaman yaprakları hiç ısıtmamalı ya da çok az ısıtmalıdır.

Orkide bakımı püf noktaları

Orkide Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Orkide alırken çok sayıda tomurcuk olmasına, bir iki tane çiçek açmış olması dikkat edilmeli. Orkide çiçeklerinin parlak ve canlı olmasına dikkat edilmeli, ayrıca yapraklarına da bakıp, yapraklarında sararma, büzüşme olmamasına dikkat edilmelidir ki orkidemizin sağlıklı olduğunu anlayalım.

Orkide Bakımı Nasıl Yapılır?

Orkide bakımı zahmetli bir çiçek değildir, haftada 1 çay bardağı su verdiğinizde su ihtiyacını tamamlamış olacaktır. Sulama işleminden 10dk sonra su tabağında biriken suyun boşaltılması gerekir. Orkidenin köklerinin çürümemesi için çok önemlidir. Oda sıcaklığı yaşamını devam ettirebilmesi için yeterli olacaktır. Direk güneş ışığına maruz bırakılmamalı, tül perde arkasındaki ışık yeterli olacaktır. Kesinlikle şeffaf saksı kullanılmalı. Karanlık ortamda çok uzun süre bırakılmamalı. Orkide fazla güneşi sevmez, çiçekleri hemen bozulur ancak hiç güneş almayan ve loş yerde bulunması da iyi değildir. Saksıyı sertçe yere vurup toprağın yerleşmesini sağlayın. Daha sonra bolca sulayıp, toprağın iyice ıslandığın emin olun. Sulama işleminden sonra saksı tabaklarında biriken suyu mutlaka dökün. *Orkide bitkisini yetiştirmede en önemli kural kış aylarında oda sıcaklığının 15 °C nin altında olmaması gerektiğidir.

Orkide Nasıl Bir Ortam İster?

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Orkide aydınlık ve ışıklı bir ortamı çok sever, cama yakın olmalı ancak direk güneş ışığı gelmemeli, perdelerin arkasındaki ışık yeterli olacaktır. Oda sıcaklığı ortalama 20-22 derece sıcaklık en ideal ısıdır. Saksısının şeffaf olmalı kökünde ışık alması gereklidir. Çünkü bu şekilde orkidemiz tomurcuk yapacaktır.

Orkide Nasıl Toprak İster?

Orkide doğada ağaç gövdelerinde yapışık büyüdüğü için ağaç kabuğu toprağı kullanılması uygundur, (orkide toprağı) olarak isimlendirilmektedir. Bu ağaç kabukları makinelerde işlenerek küçük kabuklar haline getirilmektedir. Orkide dikimini sadece ağaç kabuğu ile dikilmelidir.

Orkideye Hangi Sıklıkla Su Verilmelidir?

Orkideye Ne Kadar Su Verilir? Orkide bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri sulama yöntemidir.

Orkideler çok fazla su seven çiçek değildir, nemi çok sever, haftada bir çay bardağı su yeterlidir. Su verdikten 10dk sonra su tabağının boşaltılması gerekmektedir. Köklerin sağlıklı olması için çok önemlidir. Saksının dibinde biriken suyu dökmezseniz orkidenin kökleri çürüme yapar. Orkide durgun su sever (bekletilmiş su) kullanırsak daha iyi olur.

Orkide Saksı Değişimi Ne Zaman Yapılır?

Orkide saksı değişimi, orkidenin durumuna göre karar verilmeli orkidenin yaprak sayısı arttığında ve saksı orkideyi artık taşıyamaz hale geldiğinde orkidenin saksısının değişim zamanı gelmiş demektir. Bir büyük boy şeffaf saksı ile değişim yapılmalı ve saksı değiştiğinde orkide daha fazla çiçek verecektir.

Orkide Saksı Değişimi Nasıl Yapılır?

Orkide de saksı değişimi önemlidir, orkidenin büyüklüğüne göre saksı tercih edilmelidir. Genelde 2 seçenek saksı bulunmaktadır, orta boy ve büyük boy olarak. Saksı değişiminde önce saksıyı bu şekilde sıkarak, orkide köklerinin gevşemesini sağlıyoruz. Çok fazla dağılmadan ve kök kırmadan çıkabilsin diye bu şekilde yapılmalıdır. Sonra bir miktar ağaç kabuğunu saksının alt kısmına koyuyoruz. Orkidemizi yerleştiriyoruz. Tekrardan üzerine ve yanlarına boşluk kalmayacak şekilde ağaç kabuğu ilavesi yapıyoruz. Bu şekilde orkidemizin saksısını değiştirdik. Her dikimden sonra bütün bitkilere can suyu verilmesi çok önemlidir. Bizde bu işlemi saksısını değiştirdiğimiz orkide için yapacağız. Bitki ile toprağın daha da sıklaşmasını sağlayacak ve kabarmasını engelleyecektir. Orkideye bir çay bardağı suyun yeterli olduğunu söylemiştik. Orkidemizin saksı değişimi tamamlandı.

Çiçek Açmayan Orkide Nasıl Çiçek Açtırılır?

Orkidelerin çiçekleri azaldığında vitamin takviyesi yapılmalıdır. Çiçek açmasına ve daha hızlı tomurcuklanmasını sağlayacaktır. Bir çay bardağı suya yarım kapak kadar vitamin koyup, 2 haftada bir tekrarlarsak orkide çiçek açacaktır. Orkideler en erken 2 ay içerisinde çiçek açarlar, yerini ve ortamını sevdikleri zaman ve çiçekleri 6 ay kadar üzerinde durabilir.

Orkide Nasıl Çoğaltılır?

Orkideleri boğumları şu çiçek açan dalın üzerindedir, bunlara göz de deriz, 1-2- 3üncü boğumun hafif üzerinden çapraz kesilmesi gerekmektedir. Kestikten yaklaşık 2 ay içerisinde 3üncü gözün üstenden çoğunlukla çiçek çıkarır, ancak 2inci boğumdan da çiçek çıkarma ihtimali vardır. Orkideyi budama yapmayıp bıraktığınızda orkidenin dalı sararmadıysa orkide kendiliğinden ordan yaprak çıkararak, altından da minik minik kökler çıkararak çoğalabilir. Sonradan çıkan bu yaprak ve minik kökü gösterdiğimiz budama yöntemi ile çıkararak farklı saksıya dikebiliriz. Ama biraz beklememiz gerekmektedir. Yaprak sayısı üç tane dibinden çıkan kök sayısı 4-5 tane olmalıdır.

Orkide Bakımı için Püf Noktaları.

Haftada 1 çay bardağı dinlenmiş su verilmelidir.

Cama yakın olmalı, ancak tül perde arkasından güneş almalı.

Şeffaf saksı kullanılmalı, seramik veya dekoratif saksı uzun süre kullanılmamalı.

Su verdikten 10dk sonra saksının dibindeki (su tabağındaki) suyu boşaltmalı.

Toprak olarak küçük küçük parçalanmış ağaç kabuğu kullanılmalı.

En az ayda bir defa vitamin verilmeli.

Orkide ye aspirin verilir mi? Aspirinle orkide bakımı:

Orkide canlandıran karışım nasıl yapılır ve uygulanır? Temiz sprey şişenizin içine 1 su bardağı suyu aktarın. üzerine 1 tatlı kaşığı tarçını ilave edin. Aspirini ise güzelce ezip toz haline getirdikten sonra bu karışıma ilave edin.

Orkide kurudu ne yapmalıyım? Kuruyan orkide bakımı:

Orkidenin tekrar büyümesi için sapının ya da dalının yaklaşık 2,5 cm'lik kısmını bırak. İpucu: Orkideyi daha hızlı çiçek açmaya teşvik etmek için orkide sapını, dal üzerindeki bir düğümün (veya boğumun) yaklaşık 0,65 cm yukarısından kes. Kökler alttan çıkmaya başladığında orkideyi yeni bir saksıya taşı.

Orkideye kışın nasıl bakılır?

Kışın orkide bakımı;

Bitkilerin kışı iyi atlatması için bu orkideler, sonbahar ve kış aylarında haftada bir az kireçli suya batırılmalı ve birkaç saniye sonra çıkarılmalıdır. Saksıya geri dönmeden önce fazla suyu boşaltın ve tabakta su kalmamasına dikkat edin. 1.6 Saksı değiştirdikten sonra orkideleri birkaç gün sulamayın.

Mavi Orkide

Mavi orkide bir çoğumuz tarafından bilinen çok güzel görünümlü bir orkidedir. Mavi orkideler Hollanda'da üretilmekte ve bir çok Dünya ülkesine buradan yollanmaktadır. Türkiye'ye de mavi orkidelerin büyük bir kısmı Hollanda'dan gelmektedir. Mavi orkideler erkeklere ve bayanlara hediye edilebilmektedir. Gelelim asıl konumuza; Ülkemizde popülaritesi giderek artmakta olan mavi orkide gerçek mi? Yani piyasada satılan mavi renkli orkideler ırk olarak mavi renkte mi açmaktalar?

Mavi renkli orkideler gerçek midir?

Hemen cevaplayalım; mavi renkli orkideler gerçek değil arkadaşlar. Orkidenin bu renkte çiçek açması orkidenin cinsi yada orkide bakımı ile alakalı değil, özel bir boya maddesi ile sağlanmaktadır. Orkide dallarından boya maddesi çektirilerek mavi orkide çiçeği elde edilmektedir.

Peki mavi orkideler her zaman mavi renkli çiçek açar mı? Bunun da cevabı; maalesef ki hayır. Mavi renkli orkide çiçeği; çiçek döküldükten sonra yeni çiçeklenme döneminde mavi renkli açmamaktadır. Bu orkideler yeni çiçeklerini beyaz renkli açarlar. Yani mavi renkli bir orkide aldığımız zaman çiçekleri sadece bir kez mavi renkte görebiliyoruz.

Mavi renkli orkide ne zaman beyazlar?

Mavi renkli orkide evinizde bir süre mavi renkli kalacaktır. Sonrasında ise mavi renkli çiçekler yavaş yavaş beyazlamaya başlar ve sonrasında çiçekler kuruyarak dökülürler. Orkide çiçeği yağı kullanılmaz. Ayçiçek bitkisinin tohumları kullanılarak elde edilen ayçiçek yağı yagın bir kullanıma sahip olur. Ayçiçek yağı farklı marka ve yörelerde üretilir.