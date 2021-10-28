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Aktüel Orkestra ekibi tahliye oldu! Bülent Ersoy'a sert çıkış
Aktüel

Orkestra ekibi tahliye oldu! Bülent Ersoy'a sert çıkış

KKTC'de sahte PCR testi nedeniyle tutuklanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestrası tahliye oldu. Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a sert çıktı. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 20:08:00 -
Orkestra ekibi tahliye oldu! Bülent Ersoy'a sert çıkış

Bülent Ersoy'un orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra test de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalandı.

Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, son duruşmalarında birer ay ceza alırken, şef Onur Özelçağlayan 1.5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezalarının tamamlanan orkestra üyeleri bugün Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildi.

Orkestranın davulcusu Ahmet İzgi, Ersoy'a sert çıktı. İzgi, "Bize hiçbir yardım etmedi. Ben burada yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum. Bülent Ersoy benim çoluk çocuğumu bile aramadı. Sadece kendi reklamı için konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Orkestra üyelerinden Uğur Can Sesler annesi Nermin Taşpınarlı da tahliye için Kıbrıs'a geldi. Taşpınarlı, oğlunu orkestranın geldiği otel önünde karşıladı. Orkestra üyelerinin bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

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