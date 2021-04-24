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Ekonomi Orka Holding’den yüzde 80 sürdürülebilir üretim hedefi
Ekonomi

Orka Holding’den yüzde 80 sürdürülebilir üretim hedefi

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı global bir marka ve insan olmanın bir sorumluluğu olarak kabul eden Orka Holding, 35. yılında sürdürülebilirlik adına verdiği sözü özel üretim bir t-shirt tasarımıyla kutluyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 01:36:00 -
Orka Holding’den yüzde 80 sürdürülebilir üretim hedefi

Holding, bu kapsamda 90’lı yıllarda ürettiği t-shirt tasa rımının aynısını bu kez sürdürülebilir kumaşlardan üreterek Damat Tween mağazalarında sınırlı sayıda satışa sundu. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Bu kapsül t-shirt tasarımıyla hem 35 yıllık geçmişimizi kutluyoruz hem de 2025 yılı sonuna kadar koleksiyonlarının yüzde 80’ini sürdürülebilir kumaşlardan üretme hedefimizi yeniden vurguluyoruz” dedi.

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