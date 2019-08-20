Orhangazi’ye sağlıklı beslenme ofisi Bura’nın Orhangazi ilçesine "Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Ofisi" kuruldu.

Bura’nın Orhangazi ilçesine "Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Ofisi" kuruldu.

Sölöz Mahallesi Muhtarı Hasan Avcu’nun kızı Elif Avcu tarafından Tozkoparan Caddesi girişinde hizmete giren ofis törenle açıldı. Fidan Plaza’da hizmete giren Eliffit Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Ofisi’nin açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Korkmaz ve çok sayıda davetli katıldı. Diyetisyen Elif Avcu, Orhangazi halkına sağlıklı beslenme hakkında danışmanlı hizmeti vereceklerini söyledi.

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