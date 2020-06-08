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Aktüel

Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Orhangazi’de 2017 yılının Ağustos ayından bu yana Orhangazi Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Jand.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:40:17 -
Orhangazi Jandarma Komutanı Ali Kanber Gaziantep’e tayin oldu

Orhangazi’de 2017 yılının Ağustos ayından bu yana Orhangazi Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Jand.Bnb.Ali Kanber Gaziantep Jandarma Komutanlığı emrine atandı.


1 Ağustos 2017 tarihinde Orhangazi’ye Orhangazi Jandarma Komutanı olarak atanan ve Orhangazi’de 3 yıldır başarılı bir görev dönemi geride bırakan Jand.Bnb.Ali Kanber Jandarma Genel Komutanlığı’nın Temmuz dönemi atama kararnamesi ile Gaziantep’e tayin oldu. Orhangazi’ye geldiği dönemlerde yüzbaşı rütbesi ile görev yapan ve geçen yıl binbaşı rütbesi alan Ali Kanber’in Ağustos ayında Gaziantep’teki görevine başlaması bekleniyor.

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