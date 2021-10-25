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Gündem Orhan Miroğlu: Yoksullaştığımı hissediyorum
Gündem

Orhan Miroğlu: Yoksullaştığımı hissediyorum

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, "Şu an yaşanan ekonomik problem sadece Türkiye’de yaşanan bir sorun değil. Pandemi sonrası dünya bambaşka bir dünya.Ben milletvekili emekli maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 14:55:00 -
Orhan Miroğlu: Yoksullaştığımı hissediyorum

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, ‘"Ben de milletvekili emekli maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum. En iyi yaptığım iş yazı yazmaktır. Hatta bu aralar yazı yazsam evin ekonomisine katkıda bulunabilir miyim diye de düşünüyorum’’ dedi.

Yeni Journal’dan Çınar Ayser Çınar’a konuşan Miroğlu, “dünya genelinde de pandemi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını” belirtip şu ifadeleri kullandı:

Dediğiniz doğru, yoksulluk, ekonomik sorunlar, dövizdeki artış malumunuz. Ancak AK Parti hükümeti, ilgili bakanlıklarıyla birlikte bu tablonun farkında ve bundan da büyük bir huzursuzluk duyuyor. Türkiye’nin ekonomisi Gezi olayları, akabinde yaşanan 15 Temmuz darbe girişi ve hemen ardından tüm dünyayı sarsan pandemi nedeniyle zora girdi. Şu da var; AB ile ilişkilerimizin iyi olduğu dönemlerde milli gelirimizi 12-13 bin dolar seviyesine çıkarabildik. Bu ülkeye 500 milyar euro yabancı sermaye girdi. Bu da ekonominin büyümesine çok ciddi bir katkıydı. Dünyayla karşılıklı menfaatleri gözeten, her ülkenin hükümranlık haklarını dikkate alan yeni bir dış politikaya ihtiyacımız var ve inşası hükümetin sorumluğunda. Ancak şu an yaşanan ekonomik problem sadece Türkiye’de yaşanan bir sorun değil. Pandemi sonrası dünya bambaşka bir dünya.

'Ekonomist değilim ama yaşananların da farkındayım'

Dünya genelinde de pandemi nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Ekonomist değilim ama yaşananların da farkındayım. Her şeye rağmen umutlu olmak lazım diyorum. Siyasi istikrarı önemsiyorum. Ben milletvekili emekli maaşıyla yaşayan biriyim. Doğrusunu isterseniz ben de yoksullaştığımı hissediyorum. En iyi yaptığım iş yazı yazmaktır. Hatta bu aralar yazı yazsam evin ekonomisine katkıda bulunabilir miyim diye de düşünüyorum. Çünkü ben de şu an meslek olarak işsizim. Siyaset bir meslek değil çünkü yapılır ve biter. Bu nedenle kendimi işsiz bir yazar olarak tanımlıyorum. Neyse ki her şeye rağmen kitaplarım kitapçı vitrinlerinde yer almaya devam ediyor.

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