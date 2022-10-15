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Gündem Orhan Gencebay'dan üzücü haber geldi! “Maalesef” deyip duyurdu
Gündem

Orhan Gencebay'dan üzücü haber geldi! “Maalesef” deyip duyurdu

Boğazında kitle oluştuğunu belirten ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 11:43:00 -
Orhan Gencebay'dan üzücü haber geldi! "Maalesef" deyip duyurdu

Boğazında kitle oluştuğunu belirten ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım" dedi.

Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülenen Gencebay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sevenlerine kötü bir haber veren Gencebay, haftaya bıçak altına yatacağını söyledi.

Gencebay, "Boğazımda kitle oluşmuş. Önümüzdeki hafta ameliyat olacağım. Ancak öyle büyütülecek bir durum değil. Operasyonun 25 dakika süreceğini öğrendim" diye konuştu.

 

 

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Yorumlar

TATAR RAMAZAN

ALLAH ŞİFA VERSİN İNŞ.

Harun

ALLAH cc acil şifalar versin güzel insan
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