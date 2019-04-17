Orhan Gencebay yoğun bakıma alındı | Son dakika Orhan Gencebay sağlık durumu Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Sanatçı Orhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak müdahalede bulunuldu. Gencabay'a 2 stent takıldı Anjiyo işlemi gerçekleştirilen Orhan Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı. Gencebay'ın operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtildi.

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