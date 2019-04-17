Orhan Gencebay yoğun bakıma alındı | Son dakika Orhan Gencebay sağlık durumu
Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.17 Nisan 2019 Çarşamba 22:24
Sanatçı Orhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak müdahalede bulunuldu.
Gencabay'a 2 stent takıldı
Anjiyo işlemi gerçekleştirilen Orhan Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı. Gencebay'ın operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtildi.
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