Orhan Gencebay yoğun bakıma alındı! Müziğin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay'a göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı özel hastanede anjiyo yapıldı.

Orhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak müdahalede bulunuldu. 2 stent takıldı Anjiyo işlemi gerçekleştirilen Orhan Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı. Operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtilen Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaynak: Habertürk

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