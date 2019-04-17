Orhan Gencebay yoğun bakıma alındı!
Müziğin önde gelen isimlerinden Orhan Gencebay'a göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı özel hastanede anjiyo yapıldı.17 Nisan 2019 Çarşamba 21:39
Orhan Gencebay göğüs ağrısı nedeniyle kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alınarak müdahalede bulunuldu.
2 stent takıldı
Anjiyo işlemi gerçekleştirilen Orhan Gencebay'ın tıkanan iki damarına stent takıldı.
Operasyon sonrası yoğun bakımda bir süre müşahade altında tutulacağı belirtilen Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Habertürk
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