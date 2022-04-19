Kuruluş Osman dizisini yakından takip edenler kadroya dahil olan yeni oyuncular ve karakterleri yakından takip ediyor. Peki, Orhan Bey’in eşi kimdir?

Orhan Bey kimdir?

Orhan Bey ya da Orhan Gazi 1281'de Söğüt'te dünyaya geldi. Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahıdır. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır.

Babası Osman Gazi'den 16.000 km² olarak aldığı devleti, oğlu I. Murad'a 95.000 km² olarak bırakmıştır.

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Sarışın, uzun boylu ve mavi gözlü, halk tarafından çok sevilen, ulemaya saygılı, merhametli bir hükümdar olarak tanımlanır. Sık sık halkın arasına karıştığı, ve dertlerini dinlediği söylenir. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır.

"Sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının I. Murad olduğu kabul edilmektedir; lakin bazı kaynaklar Orhan Bey'i "sultan" unvanını kullanan ilk Osman padişahı olarak kabul etmektedir. Hatta, onun adına darb edilen sikkede "Sultan-ı Azam Orhan Bey" yazılmaktadır; ve üstelik, Orhan Bey'e ait olan bir tuğra'da "Sultan Orhan" yazılmaktadır. Hatta İbn-i Batuta, Osman Gazi'yi "ilk sultan" olarak adlandırmaktadır.

Orhan Bey'in eşi kimdir? Holofira Orhan Gazi'nin eşi midir?

Kuruluş Osman dizisiyle birlikte tarihi konular ve kişiler daha yakından takip edilmeye başlandı. Pek çok kişi Osman Gazi’nin oğlu Orhan Bey’in eşlerinin ve çocuklarının isimlerini merak ediyor. Orhan Bey'in eşlerinin isimleri Asporça Hatun, Nilüfer Hatun, Theodora Hatun ve Eftandise Hatun’dur.

Orhan Bey'in çocuklarının isimleri ise şöyle: Süleyman Paşa, I. Murad, Şehzade İbrahim, Şehzade Halil, Şehzade Sultan, Şehzade Kasım, Şehzade Eyüp, Fatma Hatun, Hatice Hatun.

Orhan Bey'in ardından Osmanlı İmparatorluğu'nun başına I.Murad gelmiştir.

Holofira’nın kim olduğu Orhan Bey’in eşi olup olmadığı merak ediliyor. Holofira bir diğer ismiyle Nilüfer Hatun, Osman Bey’in eşidir.

Nilüfer Hatun 1283-1383 yılları arasında yaşamıştır. Yarhisar Tekfuru'nun kızı olan Nilüfer Hatur, Orhan Gazi'nin eşi ve I. Murad'ın annesidir. Holofira isminin Türkçeleştirilmiş hali Nilüfer'dir.

Orhan Gazi ile evlendirilmeden önce Bilecik Tekfuru'nun oğluyla nişanlıydı. Osmanlıların 1299'da Bilecik'i ele geçirmeleri ve ardından yakınlardaki düğün konvoyuna yapılan baskın esnasında esir alındığı ve Osman Gazi tarafından oğlu Orhan Gazi ile evlendirildiği söylenmektedir. Tarihçi Necdet Sakaoğlu'nun aktardığına göre Nilüfer Hatun, cariye durumundaki ilk padişah hanımıdır. Osmanlı Hanedanı'na anne tarafından Rum kanı (genetiği) taşıyan ilk şehzadeleri de o doğurmuştur. 1360 yılında ölen Gazi Süleyman Paşa ile ondan on yaş daha küçük olan üçüncü Osmanlı padişahı I. Murad'ın annesidir.

Kuruluş Osman dizisinde Holofira karakterini Duru Yazıcı oynuyor.